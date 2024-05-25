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Матвей Сафонов оценил сезон «Краснодара» на пятёрку

Матвей Сафонов оценил сезон «Краснодара» на пятёрку
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победы в матче 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0) подвёл итоги сезона-2023/2024 для краснодарской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«За сезон — пятёрка, но так как не чемпионство, то пятёрка с минусом», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба. Он отличился на 52-й минуте с передачи Лукаса Оласы.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57).

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