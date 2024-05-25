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Мусаев — об игре с «Динамо»: самый важный матч в истории «Краснодара»

Мусаев — об игре с «Динамо»: самый важный матч в истории «Краснодара»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал матч 30‑го тура Российской Премьер‑Лиги с московским «Динамо» самым важным матчем в истории клуба. Игра состоялась в субботу, 25 мая, и завершилась со счётом 1:0 в пользу краснодарской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Думаю, это был самый важный матч в истории клуба. Но сегодня отмечу болельщиков – то, как они нас сегодня поддерживали, это что-то невероятное. Но это самый большой матч. Был шанс стать чемпионами. Но мы порадовали зрителей. Я этому рад.

Чему я научился за этот период? Я понимал, что надо поменять тренировочный процесс. Мы хотели уйти от пяти защитников, играть более высокую линию. Понимал, что времени просто нет. Все были в сборных. Мы тренировались на стадионе «Локомотива», они даже сняли на видео нашу работу. Но я всё равно получал поддержку.

Вот сегодня мы 60 минут здорово выглядели, но не надо было садиться. Надо было продолжать. Я для себя многое подчерпнул в этот период. Это очень интересный опыт, но крайне сложный», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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