Мусаев: счёт в матче «Зенита» узнал только на 88-й минуте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что узнал счёт параллельного матча между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1) только в конце игры.

«Я только на 88-й минуте узнал счёт. Слышал, трибуны реагировали. Но я уже знал про 2:1, так что это было не особо важно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.