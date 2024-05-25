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Мусаев: счёт в матче «Зенита» узнал только на 88-й минуте

Мусаев: счёт в матче «Зенита» узнал только на 88-й минуте
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над московским «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, что узнал счёт параллельного матча между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1) только в конце игры.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Я только на 88-й минуте узнал счёт. Слышал, трибуны реагировали. Но я уже знал про 2:1, так что это было не особо важно», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.

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