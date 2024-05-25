Сперцян: был расстроен после матча с «Динамо», но понимал, что могли решить всё раньше
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после завершения заключительного матча сезона чемпионата России с «Динамо», в котором «быки» одержали победу со счётом 1:0.
МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'
«Я думаю, что слёзы после матча — это выплеск эмоций за весь сезон. У меня, конечно, не было слёз. Я был расстроен, но понимал, что могли решить всё раньше», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 56 очков. «Быки» заняли второе место по итогам нынешнего сезона, обойдя «Динамо» по дополнительным показателям. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит» (57). Единственный гол в матче забил колумбийский нападающий краснодарцев Джон Кордоба.
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