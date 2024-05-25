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Сафонов: готов поспорить с Мусаевым, что «Краснодар» разуверился в титуле, мы были в гонке

Сафонов: готов поспорить с Мусаевым, что «Краснодар» разуверился в титуле, мы были в гонке
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался об итогах чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге.

«Потеряли слишком много очков на нашем пути, особенно если брать последние пять туров, три тура не могли забить.

Готов поспорить с Мусаевым, что мы разуверились в титуле. Мы были в гонке, мы верили. В моей карьере такой чемпионский матч — впервые. В России не так много футболистов, которые играли в таких матчах. Это был интересный турнир», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

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