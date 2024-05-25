Мусаев: для руководства «Краснодара» самое главное — качество игры

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Динамо» со счётом 1:0 в матче заключительного тура РПЛ прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом.

«Я не думаю, что руководство при продлении контракта со мной будет руководствоваться местом. Скорее — качеством игры. Для руководства это самое главное», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

14 марта «Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера до конца нынешнего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

По итогам завершившегося сегодня, 25 мая, сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.