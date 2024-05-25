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Мусаев: для руководства «Краснодара» самое главное — качество игры

Мусаев: для руководства «Краснодара» самое главное — качество игры
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Динамо» со счётом 1:0 в матче заключительного тура РПЛ прокомментировал возможное продление своего контракта с клубом.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Я не думаю, что руководство при продлении контракта со мной будет руководствоваться местом. Скорее — качеством игры. Для руководства это самое главное», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

14 марта «Краснодар» объявил о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера до конца нынешнего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

По итогам завершившегося сегодня, 25 мая, сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков.

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