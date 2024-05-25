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Статистика Арсена Захаряна в первом сезоне в Европе

Статистика Арсена Захаряна в первом сезоне в Европе
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Завершился первый сезон 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна в Европе. Футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Напомним, «Реал Сосьедад» с 60 очками стал шестым в турнирной таблице чемпионата Испании в сезоне-2023/2024.

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