Сафонов — о «Динамо»: нельзя надеяться на чемпионство, если надеешься, что тебе не забьют

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Быки» одержали победу с минимальным счётом 1:0. Отличился нападающий Джон Кордоба.

«Что касается «Динамо», нельзя надеяться на чемпионство, если ты надеешься, что тебе не забьют. Да, вы чемпионы при 0:0, а если тебе забьют? После углового на первой минуте они сели к своим воротам», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.