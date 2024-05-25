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Сафонов — о «Динамо»: нельзя надеяться на чемпионство, если надеешься, что тебе не забьют

Сафонов — о «Динамо»: нельзя надеяться на чемпионство, если надеешься, что тебе не забьют
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Быки» одержали победу с минимальным счётом 1:0. Отличился нападающий Джон Кордоба.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

«Что касается «Динамо», нельзя надеяться на чемпионство, если ты надеешься, что тебе не забьют. Да, вы чемпионы при 0:0, а если тебе забьют? После углового на первой минуте они сели к своим воротам», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков за 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», заработав 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо». У команды Марцела Лички 56 очков.

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