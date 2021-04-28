Марсело может пропустить ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси» из-за выборов

Защитник мадридского «Реала» Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси», сообщает El Mundo.



По информации источника, Марсело пригласили для участия в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида. Выборы состоятся 4 мая, за день до матча с «Челси». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Марсело не сможет прилететь в Лондон не с «Реалом», так как это нарушило бы «пузырь», в котором находится команда.



Сообщается, что Марсело пытается получить разрешение на пропуск выборов, однако на данный момент власти отказывают игроку. Напомним, в 2011 году защитник получил испанское гражданство. Именно по этой причине его привлекают для участия в наблюдательной комиссии.



Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси», прошедший в Мадриде (Испания), завершился ничьей — 1:1. Ответная встреча пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Марсело: в первом тайме план «Реала» не работал. Ответный матч будет совершенно другим