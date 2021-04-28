Мирча Луческу назвал лучшего действующего футболиста мира
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мнением о лучшем футболисте мира.
«Лучший игрок мира на данный момент — Неймар. Особенно когда он в хорошей форме. Мбаппе тоже выступает прекрасно. Неймар напоминает феномен Роналдо: он лучший, когда усиленно тренируется и не отвлекается ни на что другое», — приводит слова Луческу Tuttosport.
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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