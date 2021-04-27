Неймар — о переговорах о новом контракте с «ПСЖ»: всё почти решено
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о переговорах о продлении контакта с французским клубом.
«Ведём переговоры с «ПСЖ». Мы не торопимся. Всё почти решено. Я спокоен, потому что действительно счастлив в «ПСЖ». Что касается болельщиков, я больше всего жду момента, когда они вернутся на трибуны», — приводит слова Неймара RMC Sport.
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний бразильский форвард принял участие в 14 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Неймар: моя главная цель — победа в Лиге чемпионов, а не «Золотой мяч»
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