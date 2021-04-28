Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар-2» проиграл «Алании» в гостевом матче ФНЛ

«Краснодар-2» проиграл «Алании» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Бутта Магомедов. На 67-й минуте нападающий Николай Гиоргобиани упрочил преимущество хозяев в счёте. На 90-й минуте встречи форвард Максим Кутовой сократил отставание «Краснодара-2». Через 1 минуту хавбек «Алании» Батраз Хадарцев установил итоговый счёт встречи.

«Алания» набрала 73 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Краснодар-2» (42) — на 16-м месте.

В другом матче тура ФНЛ «Волгарь» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась со счётом 1:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
3 : 1
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Магомедов – 27'   2:0 Гиоргобиани – 67'   2:1 Кутовой – 90'   3:1 Хадарцев – 90+1'
ФНЛ - Первый дивизион. 39-й тур
28 апреля 2021, среда. 17:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Павлишин – 20'   1:1 Игнатенко – 53'
Удаления: Белоус – 42' / Игнатович – 13'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021