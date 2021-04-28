«Краснодар-2» проиграл «Алании» в гостевом матче ФНЛ

В матче 39-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» принимала «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Алании» Бутта Магомедов. На 67-й минуте нападающий Николай Гиоргобиани упрочил преимущество хозяев в счёте. На 90-й минуте встречи форвард Максим Кутовой сократил отставание «Краснодара-2». Через 1 минуту хавбек «Алании» Батраз Хадарцев установил итоговый счёт встречи.



«Алания» набрала 73 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Краснодар-2» (42) — на 16-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Волгарь» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась со счётом 1:1.