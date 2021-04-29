Гвардиола: после перерыва «Манчестер Сити» играл превосходно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

«Мы начали очень хорошо, но почувствовали давление. Многие из ребят впервые играли в полуфинале и хотели, чтобы всё получилось. Последние 10 минут тайма были неплохими. После перерыва мы играли превосходно, это касается всех аспектов игры. Забили два гола на выезде. Через шесть дней нам предстоит трудный матч.



Иногда нужно расслабиться, быть собой. В первом тайме нормально так играть — не хочется терять мяч, это сковывает. Потом наш прессинг стал интенсивнее. Нелегко играть против Мбаппе, Неймара и Ди Марии. Мы забили два гола и могли снова это сделать. Доволен игрой команды, но мы прошли только половину пути. Нас ждут ещё 90 минут. «ПСЖ» – хорошая команда, возможно всё», – цитирует Гвардиолу BBC.