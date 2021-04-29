Серхио Рамос хочет остаться в «Реале». Он готов пойти на понижение зарплаты
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в клубе, сообщает ABC. Игрок выдвинул руководству последние условия, на которых он готов продолжить выступление за «сливочных». Защитник хочет получить контракт до конца сезона-2022/2023. Раде этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.
Напомним, в конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада, и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.
Перес — о контракте Рамоса: я люблю Серхио, но в «Реале» очень плохое финансовое положение
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