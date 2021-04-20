Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Перес — о контракте Рамоса: я люблю Серхио, но в «Реале» очень плохое финансовое положение

Перес — о контракте Рамоса: я люблю Серхио, но в «Реале» очень плохое финансовое положение
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с истекающим этим летом контрактом 35-летнего защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса.

«Я люблю Серхио Рамоса, но в «Реале» очень плохое финансовое положение. Никто не вкладывает деньги в этот клуб.

Покинет ли он команду? Я не говорил этого… Многое может произойти. Мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, в конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.

«Реал» хочет сохранить Рамоса, но не хочет соглашаться на его условия
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021