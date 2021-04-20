Перес — о контракте Рамоса: я люблю Серхио, но в «Реале» очень плохое финансовое положение

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию с истекающим этим летом контрактом 35-летнего защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса.

«Я люблю Серхио Рамоса, но в «Реале» очень плохое финансовое положение. Никто не вкладывает деньги в этот клуб.

Покинет ли он команду? Я не говорил этого… Многое может произойти. Мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Напомним, в конце марта сообщалось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, но игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать контракт либо на два года, либо по схеме «1+1».



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.