В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

Министерство спорта России подготовило законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте. Он уже получил одобрение от правительственной комиссии и скоро будет внесён в Госдуму, сообщает Profile.ru.



Уточняется, что законопроект расширит понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Помимо подкупа спортсменов, судей и тренеров, таковым будет считаться использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.



Под термином «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» подразумевается заинтересованность участников соревнований или работников компании-организатора в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение ими своих обязанностей в целях манипулирования результатом соревнования, в том числе путём использования имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации». Как утверждает источник, речь идёт как о непосредственном использовании секретных данных, так и о непринятии мер по предотвращению конфликта интересов.

Россия стала лидером по количеству подозрительных матчей. Не помешала даже пандемия Теперь весь мир может обвинять нас не только в допинге. С каждым годом странных игр становится всё больше.