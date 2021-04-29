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В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте
Футбол / РПЛ 0
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Министерство спорта России подготовило законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте. Он уже получил одобрение от правительственной комиссии и скоро будет внесён в Госдуму, сообщает Profile.ru.

Уточняется, что законопроект расширит понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Помимо подкупа спортсменов, судей и тренеров, таковым будет считаться использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Под термином «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» подразумевается заинтересованность участников соревнований или работников компании-организатора в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение ими своих обязанностей в целях манипулирования результатом соревнования, в том числе путём использования имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации». Как утверждает источник, речь идёт как о непосредственном использовании секретных данных, так и о непринятии мер по предотвращению конфликта интересов.

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