В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

Министерство спорта России подготовило законопроект, направленный на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте. Он уже получил одобрение от правительственной комиссии и скоро будет внесён в Госдуму, сообщает Profile.ru.
Уточняется, что законопроект расширит понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Помимо подкупа спортсменов, судей и тренеров, таковым будет считаться использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.
Под термином «конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта» подразумевается заинтересованность участников соревнований или работников компании-организатора в получении материальной выгоды или иного преимущества, которое «влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное выполнение ими своих обязанностей в целях манипулирования результатом соревнования, в том числе путём использования имеющейся в их распоряжении инсайдерской информации». Как утверждает источник, речь идёт как о непосредственном использовании секретных данных, так и о непринятии мер по предотвращению конфликта интересов.
- 29 апреля 2021
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