Онопко: когда играем, говорю Мостовому, чтобы надевал щитки спереди и сзади

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своём отношении к экс-футболисту «Спартака» Александру Мостовому.
«Мостовой много что там говорил. Что мы чай пьём вместо тренировок. Он входит в такую породу людей, которые сами никогда не тренировали. Я это ему тоже говорил. Я с ним позавчера виделся, мы в одной команде играли в футбол. Я говорил на камеру, ещё раз, Шура, и сейчас скажу: «Мы скоро выходим играть, щитки надевай, спереди и сзади. Обязательно. Я буду против тебя играть».
Есть такие, не только он, кстати. Бубнов был такой же. Были высказывания против спартаковцев. Меня удивляет: они говорят о тех ребятах, с которыми играли в сборной и «Спартаке». Мостовой же тоже учился в ВШТ на тренера, но почему-то не выучился. А мог. Есть талант и способности. Великолепный футболист был. Я его уважаю, люблю. Он мог друг. Бывает, ещё на камеру говорит. Может ещё и ведущий дать огня», — сказал Онопко в интервью на YouTube-канале oSporte TV.
- 29 апреля 2021
-
15:30
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:42
-
14:38
-
14:16
-
14:11
-
14:09
-
14:02
-
13:45
-
13:36
-
13:35
-
13:34
-
13:27
-
12:53
-
12:45
-
12:31
-
12:24
-
12:22
-
12:18
-
12:12
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:22
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:03