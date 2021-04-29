Онопко: когда играем, говорю Мостовому, чтобы надевал щитки спереди и сзади

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своём отношении к экс-футболисту «Спартака» Александру Мостовому.



«Мостовой много что там говорил. Что мы чай пьём вместо тренировок. Он входит в такую породу людей, которые сами никогда не тренировали. Я это ему тоже говорил. Я с ним позавчера виделся, мы в одной команде играли в футбол. Я говорил на камеру, ещё раз, Шура, и сейчас скажу: «Мы скоро выходим играть, щитки надевай, спереди и сзади. Обязательно. Я буду против тебя играть».



Есть такие, не только он, кстати. Бубнов был такой же. Были высказывания против спартаковцев. Меня удивляет: они говорят о тех ребятах, с которыми играли в сборной и «Спартаке». Мостовой же тоже учился в ВШТ на тренера, но почему-то не выучился. А мог. Есть талант и способности. Великолепный футболист был. Я его уважаю, люблю. Он мог друг. Бывает, ещё на камеру говорит. Может ещё и ведущий дать огня», — сказал Онопко в интервью на YouTube-канале oSporte TV.

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