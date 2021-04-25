Мостовой: дерби не удалось, его смазало глупое удаление Ахметова

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче «Спартак» — ЦСКА (1:0).

«Дерби не удалось: всё смазало глупое удаление Ахметова. До этого игра была равной — даже подумал, что итоговый счёт будет 1:1… Но потом была красная карточка, преимущество ожидаемо перешло на сторону «Спартака».

В динамике показалось, что это незаслуженное удаление. Хотя на повторе видно, что Ахметов сначала играет в мяч, а потом продвигает ногу в самую болезненную часть — над голеностопом. Вопрос к Ахметову: зачем ты так летишь в середине поля? Не первый раз с ним такое происходит.

Шансы на Лигу Чемпионов сейчас у «Спартака» лучше, чем у «Локомотива». Им ещё предстоит играть с «Зенитом» — могут оступиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.