Оргкомитет Евро-2020 ведёт переговоры по допуску 75% зрителей на матчи в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, реально ли увеличить квоту зрителей на матчах турнира в России до 75 процентов.
«Этот вопрос интенсивно обсуждается, мы ведём конструктивный диалог с Роспотребнадзором и властями города. Зависит ли решение от матча «Зенита» и «Локомотива»? Точно сказать не могу, но сигнал, конечно, хороший», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира.
- 29 апреля 2021
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