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Оргкомитет Евро-2020 ведёт переговоры по допуску 75% зрителей на матчи в Санкт-Петербурге

Оргкомитет Евро-2020 ведёт переговоры по допуску 75% зрителей на матчи в Санкт-Петербурге
Футбол / Евро-2020 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ответил на вопрос, реально ли увеличить квоту зрителей на матчах турнира в России до 75 процентов.

«Этот вопрос интенсивно обсуждается, мы ведём конструктивный диалог с Роспотребнадзором и властями города. Зависит ли решение от матча «Зенита» и «Локомотива»? Точно сказать не могу, но сигнал, конечно, хороший», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами национальная команда играла в квалификации турнира.

Стала известна допустимая заполняемость стадиона на матче «Зенита» и «Локомотива»
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