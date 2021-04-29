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«Барселона» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Барселона» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 29 апреля, в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Барселоной» и «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты: Альфредо Родригес, Исраэль Барсена Родригес. Резервный судья — Луис Кольядо Лопес.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице соревнования, набрав 71 очко, «Гранада» — на восьмом месте, набрав 42 очка. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.

В матче первого круга «Барса» переиграла соперников со счётом 4:0. Дублями отметились нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн.

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