«Барселона» — «Гранада»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 29 апреля, в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между «Барселоной» и «Гранадой». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Ассистенты: Альфредо Родригес, Исраэль Барсена Родригес. Резервный судья — Луис Кольядо Лопес.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице соревнования, набрав 71 очко, «Гранада» — на восьмом месте, набрав 42 очка. У лидера, мадридского «Атлетико» — 73 очка.
В матче первого круга «Барса» переиграла соперников со счётом 4:0. Дублями отметились нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн.
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