Клубы, покинувшие Суперлигу, не обязаны платить штраф банку JP Morgan

Клубы, вышедшие из проекта Европейской Суперлиги, не должны платить денежный штраф в пользу банка JP Morgan, собиравшемуся спонсировать турнир, за отказ от участия в проекте, сообщает журналист NY Times Тарик Панжа в «Твиттере».



По информации источника, банк покрыл все свои расходы, списав их на неудачную сделку. Контракт, заключённый с клубами, подразумевал штрафы в том случае, если команды выйдут из Европейской Суперлиги после её начала. А также после того, как кредитор и вещатели внесут свои деньги. Но этих действий не произошло, так как проект потерпел крах спустя 48 часов после своего начала.



Ранее появлялась информация, что клубы, вышедшие из Суперлиги, должны оплатить штраф в размере € 150 млн.

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