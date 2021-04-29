Флоренци — о поражении в матче с «МС»: они выиграли одну битву, но не войну

Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци поделился размышлениями после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы не подавлены. В ответном матче в Манчестере мы начнем так же, как и в первом тайме первой игры. Это только половина битвы, они не выиграли войну. «ПСЖ» немного потерял свою игру в первом матче, это не было похоже на нас. Наша команда уже обыгрывала на выезде «Барселону» и «Баварию. Надеемся продолжить эту тенденцию. Я всегда выкладываюсь на все 100 процентов, стараюсь делать всё возможное для своей команды», — приводит слова игрока Sky Sport Italia.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
- 29 апреля 2021
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:47
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:38
-
18:35
-
18:31
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
17:53
-
17:28
-
17:20
-
16:58
-
16:45
-
16:25
-
16:25
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:48
-
15:40