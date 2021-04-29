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Флоренци — о поражении в матче с «МС»: они выиграли одну битву, но не войну

Флоренци — о поражении в матче с «МС»: они выиграли одну битву, но не войну
Футбол / Лига чемпионов 0
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Защитник «ПСЖ» Алессандро Флоренци поделился размышлениями после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы не подавлены. В ответном матче в Манчестере мы начнем так же, как и в первом тайме первой игры. Это только половина битвы, они не выиграли войну. «ПСЖ» немного потерял свою игру в первом матче, это не было похоже на нас. Наша команда уже обыгрывала на выезде «Барселону» и «Баварию. Надеемся продолжить эту тенденцию. Я всегда выкладываюсь на все 100 процентов, стараюсь делать всё возможное для своей команды», — приводит слова игрока Sky Sport Italia.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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