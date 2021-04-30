Жамалетдинов: не буду праздновать гол в ворота ЦСКА, у меня есть уважение к бывшему клубу

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Отправляюсь в Москву с хорошими воспоминаниями о стадионе ЦСКА. Но в первую очередь еду за победой, потому что она нам необходима. Постараемся добыть три очка.



Конечно, игра принципиальная для меня, всё-таки ЦСКА — бывший клуб. Будет приятно увидеть бывших партнёров и товарищей по команде. Но никому ничего доказывать не собираюсь, хочу показать хорошую игру и помочь «Уфе» добиться результата.



Футбол — такая игра, что всегда хочется быть в стартовом составе. Но всё зависит от меня и решения тренерского штаба. Мне остаётся только тренироваться и доказывать. Если тренер посчитает, что я заслужил выйти в стартовом в следующем матче, он меня поставит в основу. Если посчитает нужным выпустить на замену, значит, буду выходить со скамейки. Никаких проблем.



Если получится забить гол в ворота ЦСКА, буду ли праздновать его? Я думаю, нет. Уважение к бывшей команде у меня есть, и оно остаётся. Посмотрим, как сложится на игре, главное, чтобы удалось отличиться», — цитирует Жамалетдинова пресс-служба «Уфы».

Президент «Велеса»: Стукалов хорошо разобрал «Спартак». «Уфа» останется в РПЛ