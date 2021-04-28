Президент «Велеса»: Стукалов хорошо разобрал «Спартак». «Уфа» останется в РПЛ

Президент «Велеса» Евгений Шиленков поделился мнением о работе наставника «Уфы» Алексея Стукалова.
«За «Уфой» особенно до этого не следил. Но по матчам со «Спартаком» (3:0) и «Сочи» (2:3) мне понятно: что тренер хотел от игроков, то они и исполняли. Я знаю квалификацию Стукалова. Он грамотный специалист, изучает сильные и слабые стороны соперников. «Уфа» будет в «стыках». При том подборе футболистов, что там есть, и при той игре, что клуб из Башкирии показывает при Стукалове, они в переходных матчах — фавориты с любой командой ФНЛ. Думаю, останутся. Самое интересное будет в следующем сезоне, когда команда пройдет с тренером подготовительный этап и этап селекции. А то, что Алексей хорошо разобрал «Спартак», — очевидно. И главное — ребята исполнили на поле задуманное. То, что тренер выдумывает, ещё надо воплощать, имея футбольный интеллект», — цитирует Шиленкова «Матч ТВ».
- 28 апреля 2021
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