РФС и сборные России присоединились к бойкоту социальных сетей

Российский футбольный союз и сборные России присоединятся к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая, сообщает телеграм-канал «РФС».
«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что АПЛ бойкотирует социальные сети с целью искоренить ненависть в интернете, а также УЕФА присоединится к бойкоту соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. Участники протеста намереваются добиться, чтобы правительство осознало значение коллективных действий и обеспечило, чтобы законопроект о безопасности в интернете имел весомую законодательную базу.
- 30 апреля 2021
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