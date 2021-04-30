Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС и сборные России присоединились к бойкоту социальных сетей

РФС и сборные России присоединились к бойкоту социальных сетей
Футбол / Сборная России 0
Аудио-версия:

Российский футбольный союз и сборные России присоединятся к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая, сообщает телеграм-канал «РФС».

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что АПЛ бойкотирует социальные сети с целью искоренить ненависть в интернете, а также УЕФА присоединится к бойкоту соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. Участники протеста намереваются добиться, чтобы правительство осознало значение коллективных действий и обеспечило, чтобы законопроект о безопасности в интернете имел весомую законодательную базу.

«Ситуация усугубляется с каждым днём». ФИФА поддержала бойкот социальных сетей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021