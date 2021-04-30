«Ситуация усугубляется с каждым днём». ФИФА поддержала бойкот социальных сетей

ФИФА выступила с поддержкой бойкота социальных сетей, организованного английской Премьер-лигой. Ранее идею поддержал УЕФА.



«ФИФА поддерживает инициативу английского футбола бороться с дискриминацией и оскорблениями в соцсетях. Такому нет места в футболе и обществе в целом, мы относимся к этому с осуждением. Мы считаем, что власти и компании, управляющие соцсетями, должны предпринять существенные и эффективные меры против этой отвратительной практики, потому что ситуация усугубляется с каждым днём. Необходимо что-то сделать — и срочно — чтобы положить этому конец», — говорится в сообщении организации в «Твиттере».



Ранее 17-летний сын главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о травле в соцсетях из-за неудач в работе отца. По словам подростка, он ежедневно получает сообщения с пожеланиями смерти.

УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией