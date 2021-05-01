Гвардиола: я буду следить за матчем «МЮ» — «Ливерпуль», но теперь всё в наших руках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 34-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0).
«Я абсолютно доволен этим матчем после матча с „ПСЖ“ в Лиге чемпионов. Мы не могли играть с большей интенсивностью. Первый тайм прошёл в равной борьбе, но во второй половине встречи мы заслужили победу.
Уже сейчас мы можем начать предсказывать наше будущее в английской Премьер-лиге. Завтра я буду следить за матчем „МЮ“ — »Ливерпуль". В любом случае, всё в наших руках, и теперь мы отдадим все силы, чтобы обыграть «ПСЖ» во вторник.
Серхио Агуэро забил шикарный гол. Он фантастический игрок и человек. Я влюблён в него, как в личность», — приводит слова 50-летнего испанца BBC.
Видео первого гола «Ман Сити» в матче с «Кристал Пэлас»
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 34 матчах набрали 80 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (38) — на 13-м месте. У «стекольщиков» есть один матч в запасе.
- 1 мая 2021
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