«Брайтон» второй раз в сезоне обыграл «Лидс»

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 13-й минуте матча защитник гостей Алиоски в штрафной «Лидса» зацепил ногу нападающего Дэнни Уэлбека, после чего футболист «Брайтона» упал — судья незамедлительно назначил пенальти. Полузащитник Паскаль Гросс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — вратарь «Лидса» Иллан Меслье угадал направление, но до мяча не дотянулся.
Окончательный счёт на 80-й минуте установил всё тот же Дэнни Уэлбек, классным ударом поразив дальний угол ворот.
Подопечные Грэма Поттера в 34 матчах набрали 37 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (47) — на девятом месте.
Матч первого круга «Лидс» — «Брайтон» состоялся 16 января и завершился победой «чаек» со счётом 1:0.
- 1 мая 2021
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:37
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:13
-
17:51
-
17:49
-
17:28
-
17:16
-
17:14
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:53
-
16:40
-
16:38
-
16:20
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:41
-
15:41
-
15:12
-
15:05
-
15:03
-
14:55
-
14:40