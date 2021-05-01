«Брайтон» второй раз в сезоне обыграл «Лидс»

В Брайтоне на стадионе «Зе Амекс» состоялся матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 13-й минуте матча защитник гостей Алиоски в штрафной «Лидса» зацепил ногу нападающего Дэнни Уэлбека, после чего футболист «Брайтона» упал — судья незамедлительно назначил пенальти. Полузащитник Паскаль Гросс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — вратарь «Лидса» Иллан Меслье угадал направление, но до мяча не дотянулся.

Видео гола Паскаля Гросса

Окончательный счёт на 80-й минуте установил всё тот же Дэнни Уэлбек, классным ударом поразив дальний угол ворот.

Видео гола Дэнни Уэлбека

Подопечные Грэма Поттера в 34 матчах набрали 37 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (47) — на девятом месте.



Матч первого круга «Лидс» — «Брайтон» состоялся 16 января и завершился победой «чаек» со счётом 1:0.