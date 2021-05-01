Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи». Фото

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев появился на матче «быков» с «Сочи». Сидящий на трибуне специалист попал в кадр телетрансляции встречи.

Фото опубликовано в «Твиттере» «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Сочи» в эти минуты проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из ЦСКА.