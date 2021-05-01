Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи». Фото

Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи». Фото
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев появился на матче «быков» с «Сочи». Сидящий на трибуне специалист попал в кадр телетрансляции встречи.

Фото опубликовано в «Твиттере» «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Сочи» в эти минуты проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).

Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из ЦСКА.

«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021