Мусаев посетил матч «Краснодар» — «Сочи». Фото

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев появился на матче «быков» с «Сочи». Сидящий на трибуне специалист попал в кадр телетрансляции встречи.
Фото опубликовано в «Твиттере» «Матч ТВ».
Матч «Краснодар» — «Сочи» в эти минуты проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург). Ассистенты — Алексей Воронцов (Ярославль) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный арбитр — Сергей Куликов (Саранск).
Напомним, руководство «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги приняло отставку Мурада Мусаева с поста главного тренера команды. Главным тренером краснодарцев стал белорусский специалист Виктор Гончаренко, ушедший из ЦСКА.
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