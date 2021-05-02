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Дубль Сергеева помог «Крыльям» выиграть. Игроку осталось 2 мяча до обновления рекорда лиги

Дубль Сергеева помог «Крыльям» выиграть. Игроку осталось 2 мяча до обновления рекорда лиги
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Акрон» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в: Жигулёвске и завершилась победой гостей 2:1.

На 60-й минуте форвард «Акрона» Артём Делькин открыл счёт в игре. 8 минут спустя нападающий самарского клуба Иван Сергеев сравнял счёт. На 90+2-й минуте Сергеев оформил дубль, принеся победу своему клубу.

Для 26-летнего игрока это 36-й и 37-й голы в текущем сезоне. Сергееву остаётся 2 гола до установления нового рекорда лиги по забитым мячам за сезон. Прошлый рекорд установил нападающий «Терека» Андрея Федьков. Федьков забил 38 голов за грозненский клуб в 2004 году во втором по силе российском дивизионе.

Финальный свисток зафиксировал победу «Крыльев» — 2:1.

«Акрон» набрал 41 очк0 и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Самарские «Крылья», набрав 90, занимают первую строчку таблицы.

ФНЛ - Первый дивизион. 40-й тур
02 мая 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Делькин – 60'   1:1 Сергеев – 68'   1:2 Сергеев – 90+2'
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