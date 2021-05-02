Дубль Сергеева помог «Крыльям» выиграть. Игроку осталось 2 мяча до обновления рекорда лиги

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Акрон» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в: Жигулёвске и завершилась победой гостей 2:1.
На 60-й минуте форвард «Акрона» Артём Делькин открыл счёт в игре. 8 минут спустя нападающий самарского клуба Иван Сергеев сравнял счёт. На 90+2-й минуте Сергеев оформил дубль, принеся победу своему клубу.
Для 26-летнего игрока это 36-й и 37-й голы в текущем сезоне. Сергееву остаётся 2 гола до установления нового рекорда лиги по забитым мячам за сезон. Прошлый рекорд установил нападающий «Терека» Андрея Федьков. Федьков забил 38 голов за грозненский клуб в 2004 году во втором по силе российском дивизионе.
Финальный свисток зафиксировал победу «Крыльев» — 2:1.
«Акрон» набрал 41 очк0 и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Самарские «Крылья», набрав 90, занимают первую строчку таблицы.
- 2 мая 2021
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