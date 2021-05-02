Губерниев: этому «Зениту» для внутреннего пользования пора быть таким прекрасным в Европе

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве санкт-петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).

«Очень рад за «Зенит». Прекрасная победа, тем более над таким «Локомотивом». Но я очень надеюсь, что прекрасный «Зенит» для внутреннего пользования станет таким же прекрасным на европейской арене. Пора бы уже, чтобы это чемпионство вылилось во что-то серьёзное в Европе. А так я очень рад за питерцев, рад за Дзюбу, который прекрасен и в форме, и без формы, и в костюме супергероя», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.