Губерниев: этому «Зениту» для внутреннего пользования пора быть таким прекрасным в Европе

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве санкт-петербургского «Зенита» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«Очень рад за «Зенит». Прекрасная победа, тем более над таким «Локомотивом». Но я очень надеюсь, что прекрасный «Зенит» для внутреннего пользования станет таким же прекрасным на европейской арене. Пора бы уже, чтобы это чемпионство вылилось во что-то серьёзное в Европе. А так я очень рад за питерцев, рад за Дзюбу, который прекрасен и в форме, и без формы, и в костюме супергероя», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
- 2 мая 2021
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