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В дортмундской «Боруссии» сообщили, что Эрлинг Холанд не покинет клуб этим летом

В дортмундской «Боруссии» сообщили, что Эрлинг Холанд не покинет клуб этим летом
Футбол / Германия 0
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель сообщил, что нападающий Эрлинг Холанд останется в клубе на следующий сезон.

«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за «Боруссию» Дортмунд в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью отождествляет себя с клубом», — приводит слова Келя Daily Mail.

Ранее стало известно, что отец Эрлинга Холанда вместе с Райолой провели переговоры с «Барселоной» и «Реалом», а также несколькими клубами АПЛ.

Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, забив 25 голов и отдав 7 результативных передач.

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