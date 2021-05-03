Ловрен завоевал чемпионство страны со своим третьим клубом

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выиграл титул чемпиона в третьем для себя клубе. Ранее хорватский игрок трижды выигрывал национальный чемпионат своей страны с загребским «Динамо», а затем брал чемпионство в АПЛ с «Ливерпулем».

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 6:1 и в седьмой раз в своей истории и в третий раз подряд стал чемпионом страны.

В «Зенит» Ловрен перешёл в 2020 году. Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Лион», «Динамо» (Загреб) и «Интер» (Запрешич). В текущем чемпионате страны Ловрен провёл 21 матч, забил два гола и заработал пять жёлтых карточек.

«Чемпионы России! Очень горжусь этой невероятной командой. Поздравляю всех, особенно наших болельщиков. Спасибо!» — написал Ловрен в своём аккаунте в «Инстаграме» после победной встречи.