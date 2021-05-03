Фанаты «Спартака» и «Арсенала» перекидывались креслами на стадионе в Туле

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» встречается со «Спартаком». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К 22-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Спартак».
Во время матча между болельщиками команд произошёл конфликт. Фанаты «Арсенала» и «Спартака» начали перекидываться креслами из сектора в сектор, передаёт корреспондент «Чемпионата».
«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке. В случае победы в сегодняшней встрече красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на второе место, которое гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов. Лидер первенства «Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
- 3 мая 2021
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