Фанаты «Спартака» и «Арсенала» перекидывались креслами на стадионе в Туле

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» встречается со «Спартаком». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. К 22-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Спартак».

Во время матча между болельщиками команд произошёл конфликт. Фанаты «Арсенала» и «Спартака» начали перекидываться креслами из сектора в сектор, передаёт корреспондент «Чемпионата».

«Арсенал», набрав 23 очка, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (50) — на третьей строчке. В случае победы в сегодняшней встрече красно-белые обойдут «Локомотив» (52) и поднимутся на второе место, которое гарантирует участие в квалификации Лиги чемпионов. Лидер первенства «Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул.