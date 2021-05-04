Экс-защитник «Спартака» Максимович заразился коронавирусом

Защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба итальянского клуба.



Сегодня, 4 мая, игроки «Наполи» прошли очередное тестирование на коронавирус. Результат теста Максимовича оказался положительным. Заболевание протекает бессимптомно, 29-летний футболист изолирован дома.



Напомним, Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2017/2018. Цвета «Наполи» игрок защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Серии А и забил один автогол.



«Наполи» в 34 матчах набрал 67 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Ранее досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер».

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