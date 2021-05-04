Экс-защитник «Спартака» Максимович заразился коронавирусом
Защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Сегодня, 4 мая, игроки «Наполи» прошли очередное тестирование на коронавирус. Результат теста Максимовича оказался положительным. Заболевание протекает бессимптомно, 29-летний футболист изолирован дома.
Напомним, Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2017/2018. Цвета «Наполи» игрок защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Серии А и забил один автогол.
«Наполи» в 34 матчах набрал 67 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Ранее досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер».
Экс-защитника «Спартака» Максимовича предложили «Интеру»
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
18:56
-
18:53
-
18:44
-
18:31
-
18:28
-
18:17
-
18:11
-
18:08
-
17:59
-
17:48
-
17:46
-
17:27
-
17:26
-
17:21
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:29
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам