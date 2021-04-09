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Экс-защитника «Спартака» Максимовича предложили «Интеру»

Экс-защитника «Спартака» Максимовича предложили «Интеру»
Футбол / Италия 0

Защитник «Наполи» Никола Максимович по-прежнему не определился со своей следующей командой в преддверии ухода из стана неаполитанцев по окончании сезона.

Как сообщает Calciomercato.com, агенты 29-летнего футболиста предложили его услуги миланскому «Интеру». Нерадзурри могут подписать серба, если не продлят истекающий летом контракт с защитником Андреа Раноккией. Отмечается, что в услугах Максимовича заинтересованы оба римских клуба — «Рома» и «Лацио».

Ранее сообщалось, что Никола может продолжить карьеру в Англии, где им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед».

Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды во второй половине сезона-2017/2018. Цвета «Наполи» игрок защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Серии А и забил один автогол.

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