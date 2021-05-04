Маурицио Сарри в ближайшее время может вернуться в АПЛ

К Маурицио Сарри проявляют интерес сразу два клуба английской Премьер-лиги.



Как сообщает Football Italia, с 62-летним итальянцем ведут переговоры два северолондонских клуба — «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» начали переговоры с Сарри сразу после объявления об увольнении Жозе Моуринью. «Канониры» также начали переговоры с Маурицио, рассматривая его в качестве преемника Микеля Артеты.



Сарри не против своего возвращения в английскую Премьер-лигу, однако у него всё ещё есть действующий контракт с «Ювентусом», который действует до 30 июня 2022 года. Туринцы могли бы расторгнуть этот контракт до 30 апреля, заплатив Сарри отступные в размере € 2,5 млн, но они не воспользовались этим вариантом. Источник утверждает, что в случае успешных переговоров с одним из английских клубов Сарри самостоятельно разорвёт контракт с «Юве».



62-летний Сарри остаётся без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.

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