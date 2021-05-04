«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира «ПСЖ»

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавил Бьорн Куйперс.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл «Манчестер Сити». Автором гола стал Рияд Марез, который замкнул передачу Кевина Де Брёйне. На 63-й минуте «горожане» удвоили преимущество, в центре внимания вновь оказался Рияд Марез, записавший на свой счёт дубль. В этот раз алжирцу ассистировал Филип Фоден. На 69-й вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария получил красную карточку за неспортивное поведение. Аргентинец сначала отмахнулся от Фернандиньо, а потом умышленно наступил ему на ногу. Переломить ход игры в меньшинстве «ПСЖ» не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

Первая встреча «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей команда Хосепа Гвардиолы победила с общим счётом 4:1 и стала первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.