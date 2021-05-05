Руслан Малиновский признан игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды в апреле, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.



В пяти апрельских матчах 28-летний украинский футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоит отметить, что Малиновский становится игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд.



В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Кроме того, в апреле Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.



Напомним, за «Аталанту» также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, ранее защищавший цвета московского «Локомотива».

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