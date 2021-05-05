Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руслан Малиновский признан игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд

Руслан Малиновский признан игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд
Футбол / Италия 0

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды в апреле, сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

В пяти апрельских матчах 28-летний украинский футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоит отметить, что Малиновский становится игроком месяца в «Аталанте» второй раз подряд.

В нынешнем сезоне Малиновский принял участие в 36 встречах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Кроме того, в апреле Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в чемпионате Италии.

Напомним, за «Аталанту» также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, ранее защищавший цвета московского «Локомотива».

Подписчики отреагировали на фото Малиновского, отпраздновавшего день рождения с Миранчуком
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021