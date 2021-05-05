Подписчики отреагировали на фото Малиновского, отпраздновавшего день рождения с Миранчуком

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский опубликовал новое фото в своём «инстаграме».



Вчера, 4 мая, украинскому футболисту исполнилось 28 лет. День рождения Малиновский отпраздновал в компании одноклубников – соотечественника Виктора Коваленко и россиянина Алексея Миранчука.

Пост доступен в «инстаграме» Руслана Малиновского.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:



«Приятно такое видеть, очень даже приятно».

«Лучшие, приятно видеть в такой компании Миранчука».

«Малиновский и Миранчук — самые лучшие игроки «Аталанты»».

«Украина и Россия — дружба».



Напомним, что Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в августе 2020 года за € 14,5 млн. В текущем сезоне российский полузащитник провел за клуб из Бергамо 26 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.



Малиновский перешёл в «Аталанту» из бельгийского «Генка» в 2019 году за € 13,7 млн. В сезоне-2020\2021 он провёл 37 матчей во всех турнирах и отличился семь раз.