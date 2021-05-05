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Подписчики отреагировали на фото Малиновского, отпраздновавшего день рождения с Миранчуком

Подписчики отреагировали на фото Малиновского, отпраздновавшего день рождения с Миранчуком
Футбол / Италия 0
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский опубликовал новое фото в своём «инстаграме».

Вчера, 4 мая, украинскому футболисту исполнилось 28 лет. День рождения Малиновский отпраздновал в компании одноклубников – соотечественника Виктора Коваленко и россиянина Алексея Миранчука.

Пост доступен в «инстаграме» Руслана Малиновского.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту:

«Приятно такое видеть, очень даже приятно».
«Лучшие, приятно видеть в такой компании Миранчука».
«Малиновский и Миранчук — самые лучшие игроки «Аталанты»».
«Украина и Россия — дружба».

Напомним, что Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в августе 2020 года за € 14,5 млн. В текущем сезоне российский полузащитник провел за клуб из Бергамо 26 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Малиновский перешёл в «Аталанту» из бельгийского «Генка» в 2019 году за € 13,7 млн. В сезоне-2020\2021 он провёл 37 матчей во всех турнирах и отличился семь раз.

«Аталанта» на украинском языке поздравила Руслана Малиновского с днём рождения
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