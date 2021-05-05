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В «Крыльях Советов» отреагировали на решение РФС о невыдаче лицензии на участие в РПЛ

В «Крыльях Советов» отреагировали на решение РФС о невыдаче лицензии на участие в РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал решение РФС, согласно которому клуб не получил лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

«Прежде чем что-то комментировать, нужно для начала полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем. Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим.

Может получиться так, что «Крылья» из-за этих недостатков не примут участия в РПЛ? Надеюсь, что такого не будет. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным. Это было сказано на всех уровнях. Я обращал внимание, что к этому надо относиться серьёзнее. Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию на участие в РПЛ
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