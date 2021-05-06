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Капелло рассказал, как однажды чуть не возглавил «Манчестер Юнайтед»

Капелло рассказал, как однажды чуть не возглавил «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Итальянский тренер Фабио Капелло рассказал, как однажды чуть не возглавил «Манчестер Юнайтед», сменив на посту Сэра Алекса Фергюсона.

«Я был в одном шаге от «МЮ», это правда. Не отрицаю, что хотел бы потренировать «Манчестер Юнайтед».

После победы с «Ромой» в Серии А в 2001 году у меня состоялась встреча с представителями английского клуба, которые приехали ко мне в гости в Рим, но по итогу ничего не получилось, потому что сэр Алекс в конце концов изменил решение и не стал уходить.

Он позвонил мне через несколько дней, чтобы извиниться. Его жена пыталась заставить покинуть пост тренера «МЮ». Это был дружеский разговор, я сказал Фергюсону, что всё в порядке», — рассказал Капелло изданию FourFourTwo.

Фабио Капелло известен по своей работе в «Роме», «Милане», «Ювентусе», «Реал Мадриде» и сборной Англии. Итальянский специалист был главным тренером сборной России в период с 2012 по 2015 годы. Последним клубом для Капелло стал китайский «Цзянсу Сунин» (2017-2018).

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