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Стало известно, почему Жардим и Бенитес не будут работать в «Спартаке»

Стало известно, почему Жардим и Бенитес не будут работать в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0
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Стала известна главная причина, по которой Леанарду Жардим и Рафаэль Бенитес не будут работать в «Спартаке». Специалисты хотели работать только после качественного усиления состава, но руководство клуба на это не готово. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

«Также у Жардима были высокие запросы по зарплате – около шести миллионов евро», – добавил собеседник «Чемпионата».

«Чемпионат» первым сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Ранее стало известно, что московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией. По сообщениям в португальской прессе, контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1».

Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

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