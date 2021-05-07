Эдинсон Кавани отметился ярким статистическим достижением в игре с «Ромой»

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА римская «Рома» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 3:2.
Как сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира, 34-летний уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани — первый футболист, который сделал по дублю в каждом из двух полуфинальных матчей еврокубкового турнира со времен Клауса Аллофса, чья результативная игра помогла «Кёльну» выйти на «Реал» в финале Кубка УЕФА сезона-1985/1986.
В текущем сезоне Кавани принял участие в 34 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его контракт с манкунианцами истекает 30 июня 2021 года.
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