Моуринью хочет видеть Де Хеа в «Роме»

Жозе Моуринью, который со следующего сезона станет главным тренером итальянской «Ромы», заинтересован в услугах голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, Моуринью намерен найти замену нынешнему основному вратарю Пау Лопесу. При этом на Робина Ольсена, который возвращается из аренды «Эвертона», португальский специалист не рассчитывает. Тренер надеется, что клуб сможет подписать Де Хеа.

В текущем сезоне 30-летний Де Хеа сыграл 32 матча, где пропустил 39 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

В апреле сообщалось, что «красные дьяволы» могут отправить испанского футболиста в аренду. Такой вариант стал бы выгодным для обеих сторон, поскольку Давид получит больше игровой практики, а клуб сможет частично снизить выплаты по контракту.