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Мартин Киоун: Артета пришёл без опыта, это сказалось

Мартин Киоун: Артета пришёл без опыта, это сказалось
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии Мартин Киоун оценил работу главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Вчера, 6 мая, лондонский клуб не сумел пробиться в финал Лиги Европы, по сумме двух матчей проиграв «Вильярреалу».

«Думаю, тренер оказался под огромным давлением. Хотелось увидеть мудрость в молодом специалисте, который получил столь большую работу. Но его неопытность сказалась. Артета остаётся тренером команды. Посмотрим, что будет дальше.

Должно быть принято решение. Он молодой тренер. Эмери тоже работал с «Арсеналом» и его уволили. Хорошая репутация не гарантирует тебе успеха. Но Артета пришёл без опыта. Он сам говорит о неопытности своей команды. Может, не стоило так рисковать?» — приводит слова Киоуна BT Sport.

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