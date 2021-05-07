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«Челси» рассматривает возможность возвращения Эдена Азара

«Челси» рассматривает возможность возвращения Эдена Азара
Футбол / Англия 0

«Челси» может вернуть Эдена Азара в состав команды, за которую он выступал в период с 2012 по 2019 годы.

Как сообщает издание ABC.es, мадридский «Реал» разочаровался в игроке из-за его поведения после матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Азар тепло пообщался с футболистами своей бывшей команды. Бельгиец смеялся и шутил с игроками «Челси».

Англичане рассматривают возможность возвращения бельгийца в клуб. Сумма перехода может составить € 50 млн, которые «Реал» потребует за футболиста.

В сезоне-2020/2021 Азар провёл 19 матчей во всех турнирах, сумев забить три мяча. Бельгиец перешёл в «Реал» в июле 2019 года за € 115 млн. В составе мадридского клуба Азар стал чемпионом Испании сезона-2019/2020, а также стал обладателем Суперкубка в 2019 году.

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