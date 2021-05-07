«Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 7 мая, состоится матч «Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед». Матч 35-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Лестер», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на четыре очка отставая от «Манчестер Юнайтед» и на 17 очков — от лидирующего «Манчестер Сити». «Ньюкасл Юнайтед» (36) располагается на 17-й строчке. От зоны вылета команду отделяют девять очков.



В матче первого круга «Лестер» одержал победу в гостях со счётом 2:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.