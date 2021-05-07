Витория: мне нужен клуб, который выигрывает титулы. Я оставляю след в каждой команде

Португальский тренер Руй Витория рассказал о карьере, а также о принципах своей работы.



«Да, я воспитал Жоау Феликса, Рубена Диаша и Ренату Саншеша, но я тренер, у которого есть глобальное видение клуба, а не просто тот, кто позволяет хорошо продавать игроков. Везде, где я тренировал, выигрывал титулы. Но этого бы не было без игроков, в «Ан-Насре» был крепкий костяк.



Я стал ещё более сильным тренером. Между таким большим клубом, как «Бенфика», и работой в Саудовской Аравии или «Гимарайнше» очень много различий. Чувствую себя лучше благодаря этому опыту.



Что я сказал бы президенту своего клуба по приходу? Он нанимает не просто тренера, а партнёра, у нас одна цель, мы должны доверять друг другу. Затем я хотел бы отметить свой стиль: мои команды организованы, стараются постоянно развиваться. Я оставляю след в каждом клубе. Я честный и целеустремлённый человек, мне нужен клуб с перспективой выигрывать титулы.



Почему португальские тренеры успешны? Мы умеем адаптироваться, анализировать абсолютно всё вокруг. Умеем прививать командам определённый стиль, делать игроков эффективнее во всех аспектах», — цитирует слова Витории Maisfutebol со ссылкой на L'Equipe.



Напомним, что бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория является основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака». Ранее об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.

«Лион» — конкурент «Спартака» в борьбе за Руя Виторию