«Манчестер Сити» интересуется Ромелу Лукаку
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, английский клуб активно проявляет интерес к бельгийскому нападающему, однако «Интер» не заинтересован в продаже футболиста. Отмечается, что сам Лукаку также хочет остаться в Милане. Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересован лондонский «Челси».
Напомним, ранее «Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2020/2021. Лукаку защищает цвета итальянской команды с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. «Интер» завоевал чемпионский титул впервые с 2010 года.
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